POL-LWL: Unbekannte Frau drang in Haus ein und entwendete Bargeld

In Neustadt-Glewe hat eine unbekannte Frau am Dienstag Bargeld aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Der Vorfall ereignete sich gegen 12:20 Uhr in der Seestraße. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine augenscheinlich ca. 60 Jahre alte Frau zunächst das Grundstück betreten und dann heimlich durch eine unverschlossene Tür in das Haus eingedrungen sein. Obwohl sich im Obergeschoss des Hauses eine Bewohnerin aufhielt, suchte die Täterin im Erdgeschoss gezielt nach Wertgegenständen und stahl schließlich Bargeld aus einem vorgefundenen Portmonee. Unbemerkt verließ die Frau anschließend das Haus. Die Täterin, die augenscheinlich aus Osteuropa stammen könnte, trug schwarze, zum Zopf gebundene Haare und war mit dunklen Leggins und einer blauen, knielangen Jacke bekleidet. Auffällig war der Gang der Tatverdächtigen. Sie zog ein Bein nach und nutzte eine Gehhilfe. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen, die jetzt wegen Diebstahls ermittelt.



