POL-GÜ: Brücke über die BAB 19 stark beschädigt

Am 15.02.2023, gegen 00:10 Uhr, wurde durch den Winterdienst der Autobahnmeisterei Malchow bekannt, dass die Autobahnbrücke, Höhe Wredenhagen, zwischen den Anschlussstellen Röbel und Wittstock(km 15,0) mutmaßlich durch einen Anprall eines Fahrzeugs oder seiner Ladung stark beschädigt wurde, sodass größere Betonteile (circa 20 x 20 cm) auf der gesamten Richtungsfahrbahn Berlin über eine Strecke von 300 Metern verteilt herumlagen. Der Verursacher flüchtete im Anschluss vom Unfallort, ohne den Verkehrsunfall zu melden oder die Fahrbahn zu beräumen.

Durch die Beamten vom Autobahnpolizeirevier aus Linstow konnten Trümmerteile, ein Metallgitter (1,0 x 0,3 Meter) sowie ein Spanngurt kurz hinter der Brücke auf der Fahrbahn aufgefunden und sichergestellt werden. Der rechte, stärker von Trümmerteilen betroffene, Fahrstreifen wurde gesperrt und der linke Fahrstreifen beräumt. Dieser konnte kurz daraufhin wieder für den Verkehr freigegeben werden, der rechte Fahrstreifen blieb gesperrt.

Im weiteren Verlauf übernahm die Autobahnmeisterei mit mehreren Fahrzeugen vor Ort die weitere Sperrung des rechten Fahrstreifens unter Nutzung von Sperranhängern und Verkehrsleitkegeln. Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 100 km/h wurde mittels Verkehrszeichen ausgeschildert, bis ein Gutachter bzw. Sachverständiger die Brücke untersuchen kann. Der Gesamtschaden kann noch nicht konkret beziffert werden, geht aber mindestens in die Zehntausende Euro.

Die Beamten von der Autobahnpolizei Walsleben konnten den für den Unfall verantwortlichen Trailer später im Bereich Neuruppin feststellen. Der Fahrzeugführer konnte noch nicht ermittelt werden.



Die nun folgenden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.



