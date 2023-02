POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Pasewalk (LK Vorpommern-Greifswald)

Pasewalk (ots) -



Am 14.02.2023, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 20:55 Uhr, kam es in

Pasewalk, Hasengang, zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach

derzeitigem Kenntnisstand hebelten der oder die bislang unbekannten

Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Im Inneren

durchsuchten sie alle Räumlichkeiten. Zum möglichen Stehlgut und dem

entstandenen Gesamtsachschaden können derzeit keine Angaben gemacht

werden.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führte vor Ort die Ermittlungen

und war zur Spurensuche eingesetzt. Die Polizei bittet die

Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der

Tel.-Nr.: 03973-2200, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell