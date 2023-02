POL-HRO: Brand mehrerer Mülltonnen in der Schweriner Schelfstadt

Schwerin (ots) -



Am 14.02.2023 gegen 23:32 Uhr wurde gemeldet, dass am Schweinemarkt in Schwerin Mülltonnen brennen. Der Einsatztrupp der Berufsfeuerwehr Schwerin konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Zuvor ist dieses durch das Leeren von drei Feuerlöschern der Polizei und einem Feuerlöscher einer Anwohnerin nicht gelungen. Jedoch konnte durch das Handeln ein weiteres Ausbreiten unterbunden werden.

Insgesamt wurden durch das Feuer sechs Mülltonnen zerstört.

Fahrzeuge, die im unmittelbaren Gefahrenbereich standen, konnten durch die Halter entfernt werden. Somit konnten Schäden am unmittelbar daneben stehenden Stromkasten sowie Gebäude und Fahrzeuge verhindert werden.

Die Beamten entdeckten zwischen den Fahrzeugen eine männliche Person. Durch ihr auffälliges Verhalten könnte es sich bei dieser um einen möglichen Tatverdächtigen handeln, was es jedoch im Rahmen der weiteren Ermittlungen zu klären gilt. Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust war zur Tatortarbeit, Spuren- und Beweissicherung im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird mit 1.500 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.



Kristin Hartfil



Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell