POL-HRO: Brand mehrerer Objekte einer Gartenparzelle

In einer Kleingartenanlage in der Ehm-Welk-Straße Bad Doberan kam es am 14.02.2023 gegen 18:30 Uhr zum Brand eines Schuppens einer Gartenparzelle. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Bad Doberan, Admannshagen, Bargeshagen und Rethwisch brannte der Schuppen in voller Ausdehnung. In der weiteren Folge griff das Feuer auf einen weiteren daneben befindlichen Schuppen und eine Gartenlaube über. Auf Grund von Gegenständen, die sich wohl nicht mit Wasser löschen lassen, musste die Feuerwehr auch mit Schaum löschen.

Die zwei Schuppen wurden durch den Brand vollständig zerstört, die Gartenlaube stark beschädigt. Durch den Brand wurden keine Personen gefährdet. Gegen 20:50 Uhr wurde das Feuer als gelöscht gemeldet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben getätigt werden. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet.



