POL-LWL: Offenbar Säure aus Paketsendung ausgetreten - Feuerwehreinsatz in Grabow

In Grabow ist es am Dienstagnachmittag zu einem Zwischenfall in einem Paketauto gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es im Fahrzeuginneren zum Austritt einer Flüssigkeit aus einem Postpaket gekommen sein. Bei der Flüssigkeit könnte es sich ersten Informationen zufolge vermutlich um eine Säure handeln. Wie es zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch unklar. Der 21-jährige Fahrer des Paketautos blieb augenscheinlich unverletzt. Er wurde jedoch zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Spezialkräfte der Feuerwehr sind derzeit vor Ort, um die Substanz zu bergen bzw. um sie unschädlich zu machen. Zu einer Gefahrensituation im näheren Umfeld des Ereignisortes kam es nicht. Allerdings ist die B5 in der Ortslage Grabow derzeit aufgrund des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die Stadt Grabow umgeleitet.



