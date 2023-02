POL-GÜ: Transporter in Güstrow aufgebrochen - hoher Schaden entstanden

Güstrow (ots) -



Zu einem aufgebrochenen Firmentransporter wurden am gestrigen Morgen (13.02.2023) Beamte des Polizeihauptrevier Güstrow gerufen. Auf einem Parkplatz in der Goldberger Straße wurde der Transporter am vergangenen Wochenende durch unbekannte Täter angegriffen. Dabei wurde zahlreiches und hochwertiges Werkzeug der Marken "Hilti" sowie "Makita" entwendet. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von circa 12.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.



