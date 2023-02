POL-HRO: Geldautomat in Leezen zerstört

Rostock (ots) -



Unbekannte Täter haben heute Nacht einen Geldautomaten in 19067

Leezen bei Schwerin zerstört.



Mehrere Zeugen meldeten gegen 04.30 Uhr über den Notruf

Knallgeräusche. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die Täter

nicht mehr festgestellt werden. Nach diesen wird derzeit gefahndet.

Der Automat, welcher sich in einer Art Container befand, wurde

komplett zerstört.

Der genaue Stehlschaden, wie auch der Sachschaden, der am Automaten

entstanden ist, sind bislang noch nicht bekannt und Teil der

gegenwärtigen Ermittlungen.

Diese hat die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin übernommen.



Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder verdächtigte Personen oder

Fahrzeuge in den frühen Morgenstunden in Leezen wahrgenommen haben,

werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer

038208-8882224 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

zu melden.



Tobias Gläser



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell