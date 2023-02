POL-NB: Versammlungslage im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am 13.02.23

Neubrandenburg (ots) -



Am 13.02.2023 fanden im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

12 sogenannte Montagsdemonstrationen statt, die alle ohne Störungen

verliefen. An den Versammlungen und Aufzügen nahmen ca. 1220 Personen

teil. Die Themen, mit denen sich die Teilnehmer befassten, waren u.a.

die Corona-Politik der Bundesregierung, die Energiekriese und der

Krieg in der Ukraine.

Auflistung der Anzahl der Versammlungsteilnehmer bei den

durchgeführten Versammlungen:



Neubrandenburg - ca. 220

Waren - ca. 330

Neustrelitz - ca. 120

Malchow - 38

Röbel - 39



Greifswald 1 - 120

Greifswald 2 - 40

Pasewalk - 90



Stralsund - 70

Bergen - 45

Grimmen - 70

Barth - 40



