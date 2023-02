POL-NB: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seeplatte)

Neustrelitz (ots) -



Am 13.02.2023, gegen 17:00 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier

Neustrelitz ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Fürstenseer

Landstraße in Neustrelitz gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand

drangen bislang unbekannte Täter zwischen dem 04.02.2023 und dem

12.02.2023 über die Terrassentür in eine Wohnung ein, durchsuchten

diese und entwendeten Bargeld in bisher unbekannter Höhe.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die

Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder

Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier in Neustrelitz unter 03981/258224, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.





