POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 192, zwischen Mallin und Krukow, LK Mecklenburgische Seenplatte

Am 13.02.2023 gegen 15:10 Uhr befuhr ein 65-jähriger deutscher

Fahrzeugführer mit einem LKW Mercedes-Benz, einem Sonderfahrzeug der

Feuerwehr (LF 16 TS), die B 192 von Mallin aus kommend in Richtung

Krukow. Auf einem geraden Teilstück der Bundesstraße kam der

Fahrzeugführer mit dem LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und

beschädigte dabei die dortigen Schutzplanken auf einer Länge von ca.

130 Metern. Der LKW wurde stark beschädigt und war nicht mehr

fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht

verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000,- Euro. Das Fahrzeug war

vom Fahrer erst wenige Stunden vor dem Unfall als Privatperson von

einer örtlichen Feuerwehr erworben worden und sollte nach Berlin

überführt werden.

Zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung des Unfallfahrzeuges

wurde die B 192 für ca. zweieinhalb Stunden halbseitig gesperrt. Der

Verkehr wurde an der Unfallstelle wechselseitig vorbeigeleitet. Zu

größeren Stauerscheinungen kam es dabei nicht.

Auf Höhe der Unfallstelle erfolgte eine Beschilderung zur

Geschwindigkeitsregulierung bis zum Abschluss der notwendigen

Reparaturmaßnahmen an der Schutzplanke, welche nicht vor dem

14.02.2023 erfolgen werden.



