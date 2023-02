POL-HRO: Nach Durchsuchungen: 21-Jähriger in Haft

Landkreis Rostock (ots) -



Im Landkreis Rostock sind heute mehrere Objekte durchsucht worden. Ein 21- und ein 31-jähriger Deutscher stehen im Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gehandelt zu haben. Bei den Durchsuchungen wurden verschiedenste Utensilien, die auf den Handel mit und den Anbau von Betäubungsmitteln hinweisen, festgestellt. Auch Diebesgut konnte sichergestellt werden. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde noch am Nachmittag dem Amtsgericht Rostock vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen. Der zweite Beschuldigte wurde im Anschluss an die Maßnahmen entlassen.



Die Ermittlungen hierzu führt die Kriminalpolizeiinspektion Rostock. Bei den Durchsuchungen kamen auch Unterstützungskräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes sowie Rauschgiftspürhunde zum Einsatz.



