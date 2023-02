POL-NB: Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl eines Klimaaggregates von der Neubrandenburger Stadthalle

Neubrandenburg (ots) -



In der Zeit vom 09.02.2023 bis zum 12.02.2023 ist es zu einem versuchten Diebstahl eines teuren Klimaaggregates von der Neubrandenburger Stadthalle gekommen. Die Stadthalle befindet sich derzeit im Umbau und ist dazu komplett mit Bauzaunelementen eingezäunt. Bislang unbekannte Tatverdächtige haben sich gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafft und anschließend versucht, ein im Boden verankertes Klimaaggregat zu entwenden. Dabei wurde das Aggregat nach oben gezogen, jedoch nicht aus der Verankerung gerissen. Ob das Klimaaggregat noch funktionstüchtig ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Zunächst wird von einem Schaden von ca. 20.000 Euro ausgegangen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Täter mit einem großen Fahrzeug (Radlader, Traktor, Bagger o.ä.) zur Baustelle gefahren und haben zunächst die Bauzaunelemente umgestoßen, wobei 20 Bauzaunelemente beschädigt wurden. Anschließend haben die Täter versucht, mit dem oben genannten Fahrzeug, das im Boden verankerte Klimaaggregat zu entwenden. Nach jetzigem Kenntnisstand kann nicht gesagt werden, warum die Täter ihre Tat nicht vollendet haben. Die Sie könnten zum Beispiel gestört worden sein.



Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer die Täter im Baustellenbereich der Neubrandenburger Stadthalle beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



