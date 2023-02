POL-HRO: Beschädigung mehrerer Fahrzeuge in Rostock

Rostock (ots) -



Nachdem bereits in der vergangenen Woche mehrere Pkws im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel durch bislang unbekannte Täter beschädigt wurden, sind am zurückliegenden Wochenende weitere Fahrzeuge mit Beschädigungen in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt festgestellt worden.



Ein Anwohner informierte am gestrigen Sonntag gegen 17:00 Uhr die Polizei. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten im Rahmen der Tatortarbeit in unmittelbarer Nähe insgesamt 17 Fahrzeuge fest, bei denen der Lack durch Kratzer beschädigt wurde.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell