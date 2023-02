POL-HRO: GPS-Elemente aus Landmaschinen gestohlen

Gadebusch (ots) -



Nach dem Diebstahl von hochwertiger Technik aus Landmaschinen in Groß Salitz bei Gadebusch sucht die Polizei nun mögliche Tatzeugen. Unbekannte haben in der Zeit von Freitagnacht bis Sonntagnachmittag auf dem Gelände eines Agrarbetriebes mehrere GPS Elektronik sowie Bildschirme und Lenksysteme aus Landmaschinen entwendet. Der Schaden wird auf mehr als 100 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180 1560 oder in jeder Polizeidienststelle entgegen.



