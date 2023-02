POL-HST: Einbruch in Marlower Tankstelle

Marlow (ots) -



Am Samstag, dem 11.02.2023 kam es ersten Erkenntnissen zufolge gegen 01:15 Uhr zu einem Einbruch in die Tankstelle. Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und entwendeten eine größere Menge Tabakwaren. Der Gesamtschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die weiteren Ermittlungen übernommen und kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort.



Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/8750 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden bzw. sich über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



