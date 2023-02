POL-LWL: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Bränden in Parchim

Parchim (ots) -



Nach drei Bränden am frühen Freitagmorgen in Parchim hat die Kriminalpolizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen Heranwachsenden aus der Region. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, an drei unterschiedlichen Stellen Abfallcontainer in Brand gesetzt zu haben. In einem Fall wurde dabei auch ein Auto erheblich beschädigt, das neben einem brennenden Abfallcontainer parkte. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Unmittelbar nach den Vorfällen am frühen Freitagmorgen hat die Polizei die Fahndung nach dem zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Brandstifter eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurden von mehrere Personen die Personalien aufgenommen. Dabei geriet der 19-jährige Deutsche in den Fokus der Ermittler. Er wurde zudem durch Zeugenaussagen erheblich belastet. Die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen, der bereits als Beschuldigter vernommen wurde, sind noch nicht abgeschlossen.



