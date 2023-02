POL-LWL: Ermittlungen nach Brand einer Fördermaschine eingestellt

Redefin (ots) -



Nach dem Brand auf dem Gelände einer Biogasanlage in Redefin am 02. Februar dieses Jahres hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen nun eingestellt. Die Kriminalpolizei hat im Zuge der Untersuchungen zweifelsfrei feststellen können, dass Brandstiftung nicht in Frage kommt. Somit ist von einer technischen Ursache auszugehen, wodurch die betreffende Fördermaschine in Brand geriet. Allerdings konnte die konkrete Ursache nicht aufgeklärt werden. Informations- bzw. Servicemeldungen, die Stunden zuvor von der Maschine angezeigt wurden, stehen den Ermittlungen zufolge nicht in Verbindung mit dem Brandgeschehen.



