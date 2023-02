POL-NB: Alleinunfall mit schwerverletzter Person in Folge von Sekundenschlaf

Neustrelitz (LK MSE) (ots) -



Am 12.02.2023, gegen 16.00 Uhr, kam es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu einem Alleinunfall eines PKW. Nach ersten Ermittlungen befuhr der aus der Stadt Brühl stammende 25-jährige deutsche Fahrer eines Seat die Bundesstraße 198 aus Richtung Mirow kommend in Fahrtrichtung Wesenberg. Hinter der Abfahrt Leussow, etwa 200 m vor der Zufahrt zum rechtsseitigen Rastplatz kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei geriet der PKW auf die dort beginnende Schutzplanke, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und prallte schließlich in Schräglage gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer zog sich dabei Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Nach ersten Ermittlungen verlor der Fahrzeugführer auf Grund von plötzlich eintretender Müdigkeit (Sekundenschlaf), nach langer Autofahrt, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW des Mannes war nicht mehr fahrbereit.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro. Die B 198 war für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Zum Einsatz kam die freiwillige Feuerwehr Wesenberg mit 12 Kameraden und drei Fahrzeugen.



