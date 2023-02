POL-NB: Gemeldete Massenschlägerei bestätigt sich nicht

Barth (LK VR) (ots) -



Am 11.02.2023 gegen 21.15 Uhr ging in der Einsatzleitstelle der Polizei die Mitteilung über eine Massenschlägerei von ca. 20 Personen in Barth ein. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten, welche aus mehreren Revierbereichen zusammengezogen wurden, stellten vor Ort zwei Personengruppen fest. Es kam laut Zeugenaussagen vor Ort zu einer körperlichen Auseinandersetzung von nur zwei Personen. Dabei wurde ein 16-jähriger deutscher Staatsangehöriger durch einen 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen geschlagen und erlitt eine Verletzung am Auge.

Allen Personen wurde für die Nacht ein Platzverweis für den Bereich des Bahnhofes erteilt.

Es wurde eine Strafanzeige wegen einfacher Körperverletzung aufgenommen und die Kriminalpolizei ermittelt nun.



