POL-HRO: friedliche Versammlung in Upahl

Grevesmühlen (ots) -



Am Samstagabend fand in Grevesmühlen/ Upahl, An Der Silberkuhle eine

angemeldete Versammlung in Form eines Laternenumzugs bzw. einer

Menschenkette statt.



Insgesamt versammelten sich in der Zeit von 18:00 - 19:15 Uhr 510

Menschen friedlich und ohne Störungen. Kräfte der Polizeiinspektion

Wismar begleiteten das Geschehen.





Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell