POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Fußgängerin

Am Freitag, den 10.02.2023, gegen 16:50 Uhr, passierte eine

74-Jährige fußläufig auf dem Gehweg die Shell Tankstelle in der

St.-Petersburger Straße im Rostocker Stadtteil Lütten Klein. Ein

59-Jähriger wollte mit seinem Pkw vom Gelände in den fließenden

Verkehr einfahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur

Kollision und die Frau geriet unter das Fahrzeug. Sie wurde mit

schwersten Verletzungen durch Rettungskräfte ins Südstadtklinikum

verbracht. Der 59-jährige Deutsche blieb unverletzt.



Es kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Die

St.-Petersburger Str. war für die Dauer der Maßnahmen über zwei

Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.



C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell