POL-NB: Unbekannte Tatverdächtige brechen in Firma ein

Im Zeitraum vom 09.02.2023, 08:45 Uhr bis zum 10.02.2023, 06:45 Uhr kam es in 17153 Stavenhagen, Scheunenweg zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Firma.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Firmengelände und folgend gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten der Firma. Aus diesen entwendeten die Unbekannten mehrere Kilogramm Kupferrohre und Werkzeuge, darunter u.a. einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, eine Handkreissäge, eine Säbelsäge, eine Stichsäge und eine Trennmaschine (alle Werkzeuge des Herstellers Makita).

Die Schadenshöhe wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.



Zur Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg vor Ort im Einsatz. Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin hat die Ermittlungen aufgenommen.



Personen, die Hinweise auf die Tat, die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-2310 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



