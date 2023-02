POL-HRO: Rostocker Polizei warnt vor dreistem Trickdiebstahl und sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Am Donnerstag (09.02.2023) haben bislang unbekannte Täter einem 84-Jährigen mit der sogenannten "Schmutzmasche" Bargeld im unteren vierstelligen Bereich gestohlen.



Bei dieser dreisten Masche spähen die Täter die späteren Opfer bereits beim Abheben von Bargeld aus und verfolgen sie dann. Meist unbemerkt wird die Kleidung beschmutzt und die Diebe nehmen so Kontakt auf. Anschließend entwenden sie dann in einem günstigen Moment das Bargeld.



So auch im Fall des 84-Jährigen: Gegen 10:30 Uhr hatte der Rostocker bei der Ostseesparkasse in der Langen Straße das Bargeld abgehoben und in seiner Jacke verstaut. Sein Fahrzeug hatte er direkt vor der Sparkasse geparkt. Dort wurde der 84-Jährige von einem Unbekannten auf einen Fleck an seiner Bekleidung aufmerksam gemacht. Der Täter wischte mit einem Taschentuch über die Jacke des Mannes. Ein weiteres Tuch gab er ihm, damit er den Fleck selbst beseitigen kann. Diesen Moment nutzte der Tatverdächtige, um an das Geld zu gelangen und verschwand anschließend unerkannt.



Der 84-Jährige informierte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Erste Hinweise ergaben, dass es sich hier um zwei oder mehrere Täter gehandelt haben könnte. Die bislang unbekannten Männer wurden wie folgt beschrieben:



Tatverdächtiger 1:



- ca. 170 bis 175 cm groß

- etwa 50 Jahre alt

- graue Winterjacke

- dunkle Haare



Tatverdächtiger 2:



- ca. 35- 40 Jahre alt

- graue Winterjacke

- dunkle Haare



Möglicherweise haben Zeugen am Donnerstag, 09.02.2023, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Langen Straße in Höhe der Ostseesparkasse Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten.

Hinweise in diesem Fall nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell