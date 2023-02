POL-HWI: Polizei berät zu Trickbetrug und Trickdiebstahl

Grevesmühlen (ots) -



Am 16. Februar 2023 hat der Sozialverband VdK Grevesmühlen zu einem Informationsnachmittag für Seniorinnen und Senioren eingeladen.



Die Präventionsberater*innen der Polizeiinspektion Wismar, Frau Buchholz und Herr Brügmann, werden im Rahmen dieser Veranstaltung über unterschiedliche Betrugsmaschen, wie den Schockanruf, sowie über das Thema Trickdiebstahl, beispielsweise beim Einkaufen, zu informieren.



Die Veranstaltung findet ab 15:00 Uhr im Museums- und Vereinshaus am Kirchplatz 5 in Grevesmühlen statt.



