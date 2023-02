POL-HWI: Öffentlichkeitsfahndung aufgrund unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln

Selmsdorf (ots) -



Bereits im August 2022 erhielt die Polizei Grevesmühlen Kenntnis über eine Hanfplantage im Gemeindebereich Selmsdorf.



Auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin fahndet die Kriminalpolizei Grevesmühlen für die kommenden vier Wochen nun mit Bildern nach vier Tatverdächtigen, die die Plantage unweit der Ortschaft Teschow betrieben haben.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Das Bildmaterial der gesuchten Personen findet sich auf der Homepage der Landespolizei MV unter https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=188277&processor=processor.sa.pressemitteilung .



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell