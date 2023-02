POL-NB: Nachmeldung zum Brand eines Wohnhauses

Neubrandenburg (ots) -



Wie gestern berichtet, (siehe unten angefügte Erstmeldung), kam es am 09.02.2023 zu einem Wohnhausbrand im Neubrandenburger Zirzipanenweg. In diesem Zusammenhang kam ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Nach jetzigem Kenntnisstand kam es, aufgrund eines technischen Defektes eines Fahrrad-Akkus, in einem Hauswirtschaftsraum zum Brandausbruch.



Erstmeldung:



Am 09.02.2023, gegen 04:30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über ein in Brand geratenes Einfamilienhaus im Zirzipanenweg auf dem Neubrandenburger Bethanienberg informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen, kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf der Terrasse des Wohnhauses zum Brandausbruch. In der weiteren Folge griffen die Flammen auf das Haus über, welches daraufhin so stark beschädigt wurde, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Die 72-jährige Bewohnerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 450.000 Euro.

Die Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Neubrandenburg waren mit 31 Kameraden im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern an. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zum Einsatz.



