POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20

Gützkow (ots)



Am 09.02.2023, um 17:35 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 auf Höhe der Abfahrt Gützkow ein Verkehrsunfall.

Die 65-jährige deutsche Fahrerin eines weißen Kia fuhr mit ihren Enkelkindern auf der BAB 20 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Neubrandenburg. An der Abfahrt Gützkow wollte sie die Autobahn verlassen, dabei kam sie nach bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Verkehrszeichen und kam im Graben zum Stehen.

Die Fahrerin und ihre drei Enkelkinder zwischen 8 und 15 Jahren blieben zum Glück unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 7000 EUR. Die Abfahrt Gützkow musste für ca. 2 Stunden gesperrt werden.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell