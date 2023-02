Trauerbeflaggung aus Anlass der Erdbebenkatastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel ordnet am 10. Februar 2023 anlässlich der verheerenden Erdbebenkatastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion Trauerbeflaggung an. Die Flaggen werden an den Ministerien und der Staatskanzlei auf halbmast gesetzt.

Innenminister Christian Pegel: „Die Bilder, die wir alle jeden Tag aus dem Katastrophengebiet sehen, bestürzen einen. Die vielen Menschen, die täglich ums Überleben kämpfen, leisten herausragendes ebenso wie die vielen Helferinnen und Helfer, die weltweit angereist sind, um vor Ort zu unterstützen. Wir senden ein Zeichen der Anteilnahme und Zuversicht für die Menschen vor Ort.“