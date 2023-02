POL-NB: Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pasewalk (ots) -



Donnerstagmittag, am 09.02.2023, ereignete sich in Pasewalk ein

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, bei dem der

Zweiradfahrer infolge des Zusammenstoßes schwere Verletzungen erlitt

und in das Krankenhaus nach Pasewalk gefahren werden musste.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen kam es gegen 13:00 Uhr im

Krugsdorfer Damm zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen,

weil der 87-jährige Fahrradfahrer offenbar fehlerhaft abbog. Die

Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern gegenwärtig noch an.



Der 82-jährige Fahrer des Pkw Dacia blieb unverletzt. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird aktuell auf rund 1.600 Euro geschätzt. Das

Fahrrad musste im Anschluss geborgen werden. Beide Beteiligten des

Verkehrsunfalls besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



