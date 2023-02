POL-ANK: Ukrainische Frauen beleidigt und belästigt - Polizei ermittelt Tatverdächtige

Jarmen (ots) -



Eine 62-jährige ukrainische Geflüchtete erstattete am Montag (06.02.2023) in der Polizeistation in Jarmen eine Anzeige, weil sie und ihre 60-jährige Freundin, ebenfalls Geflüchtete aus der Ukraine, am Sonntagnachmittag (05.02.2023) im Bereich der Schützenstraße in Jarmen von drei Jugendlichen beleidigt und belästigt wurden. Zusätzlich hatten die jungen Personen mit Steinen und Äpfeln auf sie geworfen. Dabei wurde niemand verletzt. Des Weiteren wurden die beiden Geschädigten bis zur Wohnung verfolgt und weiterhin belästigt. Durch intensive Ermittlungen der Kontaktbeamten der Polizeistation Jarmen konnten nun drei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren (alle deutsche Staatsangehörigkeit und aus der Region) als Tatverdächtige ermittelt werden, welche sich nun in einem Strafverfahren u. a. wegen versuchte gefährliche Körperverletzung und Beleidigung verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen hat der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell