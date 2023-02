POL-HST: Pkw-Aufbrüche in Sassnitz

Sassnitz (ots) -



Am heutigen Donnerstag, dem 09.02.2023 wurde die Polizei darüber informiert, dass es auf einem öffentlichen Parkplatz in der Altstadt zu zwei Pkw-Aufbrüchen kam.



Demnach haben bisher unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 08.02.2023 gegen 18:00 Uhr bis Donnerstag, 09.02.2023 gegen 05:45 Uhr einen Nissan gewaltsam geöffnet und darin befindliche Sachen im Wert von etwa 30 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Außerdem wurde ein ebenfalls auf dem Parkplatz stehender Kia angegriffen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde aus diesem allerdings nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird ebenfalls auf 500 Euro geschätzt.



Ungeachtet dieser Fälle möchte die Polizei ein paar grundsätzliche Verhaltenshinweise geben:



- Stellen Sie ihren Pkw eher an beleuchteten Stellen ab als an

dunklen.

- Lassen Sie keine Wertsachen im Auto und schon gar nicht offen,

für jedermann sichtbar, liegen.

- Verschließen Sie ihren Pkw immer und kontrollieren Sie auch, ob

der Pkw sich wirklich verschlossen hat. Kriminelle nutzen hin

und wieder sogenannte Jammer, die die Funkverbindung zwischen

Autoschlüssel und Fahrzeug stören.

- Achten Sie auch bei den Keyless-Go Schlüsseln auf eine richtige

Aufbewahrung, wie etwa eine Blechdose oder spezielle Box, damit

Kriminelle den Code nicht abfangen können.

- Sollte es dennoch zu einer Straftat kommen, informieren Sie in

jedem Fall die Polizei. Nur so beseht die Möglichkeit zur

unwiederbringlichen Spurensuche und -sicherung, auch um

Straftatenhäufungen oder gar mögliche Zusammenhänge zu erkennen.

- Sollte ein Täter auf frischer Tat gestellt werden, so hat ein

Jeder das Recht diesen bis zum Eintreffen der Polizei

festzuhalten, das sogenannte Jedermannsrecht (§ 127 StPO).

Hierbei gilt allerdings auch für Bürger angemessen und

verhältnismäßig zu handeln, andernfalls mache man sich selbst

strafbar (Stichwort: Übermaßverbot).



Bezüglich der zwei Pkw-Aufbrüche bittet die Polizei um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sassnitz unter 038392 3070, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



