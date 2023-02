POL-LWL: Jugendlicher soll Silvesterböller gezündet und PKW beschädigt haben

Boizenburg (ots) -



In Boizenburg ist am Mittwochabend ein PKW durch einen Silvesterböller beschädigt worden. Dabei wurde die Windschutzscheibe des parkenden Autos beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Verursacher soll ein 15-Jähriger gewesen sein, der im Beisein weiterer Jugendlicher den Böller gezündet haben soll. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei, die die fünfköpfige Jugendgruppe wenig später im Bereich des Bahnhofs antraf. Bei dem Tatverdächtigen entdeckte die Polizei dann weitere Silvesterböller, die daraufhin sichergestellt wurden. Gegen den deutschen Jugendlichen ist Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell