POL-LWL: Opfer verloren 900 Euro an Gewinnspielbetrüger

In Dömitz haben zwei Männer am Mittwochnachmittag 900 Euro Bargeld an Gewinnspielbetrüger verloren. Die Betrüger hatten die beiden Männer zuvor kontaktiert und einen angeblichen Geldgewinn in Höhe von 39.000 Euro in Aussicht gestellt. Zur angeblichen Bereitstellung des Geldgewinns und zur Abdeckung der Notarkosten haben die Opfer dann Guthabenkarten im Gesamtwert von 900 Euro gekauft und deren PIN-Codes dann an die Betrüger weitergegeben. Dabei handelt es sich um Wertkarten von verschiedenen Internet-Dienstleistern, die in Supermärkten und Tankstellen angeboten werden und deren Geldwert mittels PIN-Nummer zum Kauf im Internet eingelöst werden kann.



Die Polizei warnt erneut vor den Maschen solcher Telefonbetrüger und rät: Finger weg von dubiosen Gewinnversprechen! Meist stecken Betrüger dahinter. Seriöse Lotteriegesellschaften und Unternehmen verlangen für Gewinne kein Bargeld. Also niemals Geld oder Gutschein-Codes an Fremde überweisen bzw. übermitteln.



