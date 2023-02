POL-GÜ: Zeugenaufruf nach Brandstiftung an LKW in Kröpelin vom 07.02.2023

Kröpelin (ots) -



Bereits am 07.02.23, gegen 01:00 Uhr, brannte ein LKW in Kröpelin. Nachdem jetzt ein Brandursachenermittler seine Ermittlungen aufnahm, ist von einer Brandstiftung auszugehen. Der entstandene Sachschaden wird mittlerweile auf 80.000 Euro geschätzt.



Daher bittet die Kriminalpolizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen am 06.02.23 bzw. 07.02.23 in der Schulstraße in Kröpelin im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 01:30 Uhr Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Brandstiftung stehen.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 038209/ 44 142, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.



Die Pressemitteilung vom 07.02.23: https://fcld.ly/lkw-brand



