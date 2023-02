POL-ANK: Diebstahl eines Ford Edge in Loitz

Loitz (ots) -



Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden einen grauen Ford Edge mit GW-Kennzeichen (Baujahr: 2016) von einem Parkplatz vor einem Haus in der Gartenstraße in Loitz gestohlen. Der 54-jährige deutsche Besitzer wurde durch das Starten des Motors um 04:05 Uhr wach, konnte aber nur noch sehen, wie der Ford wegfuhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Wert des Fahrzeugs beträgt ca. 15.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Greifswald unter 03834 540-224 sowie die Onlinewache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



