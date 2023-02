POL-NB: Brand eines Schuppens in Ueckermünde

Ueckermünde (LK VG) (ots) -



Am 08.02.2023, gegen 20.30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern- Greifswald bekannt, dass in der Feldstraße in Ueckermünde ein Schuppen brennt.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass ein Teil einer Scheunenwand in einer Ausdehnung von ca. 2x2 Meter brannte. Das Feuer konnte zügig durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht werden, so dass eine weitergehende Brandausbreitung verhindert wurde.

Brandursächlich war eine nahe des Schuppens stehende Aschetonne, worin sich noch zündfähige Asche befand. Die Schuppenwand erlitt nur einen oberflächlichen Schaden (Schwarzfärbung). Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren aus Ueckermünde und Bellin alarmiert. Vor Ort eingesetzt waren insgesamt 18 Kameraden der vorgenannten Freiwilligen Feuerwehren.



