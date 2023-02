POL-NB: Brand eines Schuppens in Niehagen

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots) -



Am 08.02.2023, gegen 18.30 Uhr kam es im Weg zum Kiel in Niehagen zu einem Brand eines ca. 3x5 Meter großen Schuppens. Beim Eintreffen der Einsatzbeamten war der Schuppen bereits völlig heruntergebrannt. Im Schuppen wurde zuvor am gleichen Tag ein Ofen eingebaut. Ob dieser ursächlich für den Brand war, konnte nicht eindeutig geklärt werden, so dass am 09.02.2023 ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommt. Derzeit wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.



