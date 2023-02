POL-HST: Appell der Polizei: Auch an Fasching kein Alkohol am Steuer

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Zu viel Alkohol im Blut ist ein Hauptgrund für viele schwere Verkehrsunfälle, aber auch für Gewalttaten. Die Polizei weist deshalb nachdrücklich darauf hin, dass die so genannte fünfte Jahreszeit nicht bedeutet, auch beim Alkohol alle Fünfe gerade sein zu lassen!



Damit Sie sicher durch die närrischen Tage kommen, rät die Polizei:



- Fahren Sie niemals alkoholisiert Auto.

- Denken Sie schon vorher an den Rückweg. Planen Sie frühzeitig

den Heimweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Taxi

oder

- Bestimmen Sie einen Fahrer oder eine Fahrerin für den Abend aus

dem Freundeskreis, der oder die dann nüchtern bleibt oder lassen

Sie sich von jemandem abholen.

- Trinken Sie nicht zu schnell zu viel Alkohol und verzichten Sie

auf Hochprozentiges. Greifen Sie zwischendurch lieber auf

alkoholfreie Getränke zurück.



Weitere Infos zum Thema "Drogen: Sucht erkennen und vorbeugen" sind unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/003-BR-Sucht-erkennen.pdf zu finden.



