POL-GÜ: Zwei verletzte Personen bei Brand eines Einfamilienhauses in Behren-Lübchin

Aus bislang ungeklärter Ursache ereignete sich am heutigen Vormittag des 08.02.2023 in der Ortschaft Behren-Lübchin bei Gnoien ein Brand eines Einfamilienhauses. Gegen 11:10 Uhr informierte die integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Rostock die Einsatzleitstelle der Polizei über den Sachverhalt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Teterow unterstützten den Rettungs- und Löscheinsatz der eingesetzten Feuerwehren. Hierzu wurde die Ortsdurchfahrt voll gesperrt.



Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse konnten die Rettungskräfte zwei verletzte Personen aus dem brennenden Haus evakuieren. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden die Verletzungen der Personen als nicht lebensbedrohlich eingestuft. Zum genauen Verletzungsbild liegen derzeit jedoch keine Informationen vor. Beide Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in das Universitätsklinikum Rostock gebracht.



Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Nach Abschluss des Löscheinsatzes sowie Freigabe des Brandortes durch die Feuerwehr wird durch die Kriminalpolizei Güstrow ein Brandursachenermittler eingesetzt, um die genauen Umstände des Brandgeschehens zu ermitteln.



Das Einfamilienhaus brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird nach aktueller Erkenntnislage auf circa 50.000 Euro geschätzt. Die eingeleiteten Sperrmaßnahmen der Ortsdurchfahrt bleiben bis zum Abschluss des Löscheinsatzes bestehen.



Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Güstrow geführt.



