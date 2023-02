POL-LWL: Autofahrer wies Atemalkoholwert von 3,09 Promille auf

Dreenkrögen (ots) -



In Dreenkrögen hat die Polizei am Dienstagabend bei einem Autofahrer einen Atemalkoholwert von 3,09 Promille festgestellt. Der 43-jährige Fahrer wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. Entdeckt hatte die Alkoholfahrt des Mannes zunächst eine Polizistin, die privat mit ihrem Auto unterwegs war. Die Polizistin hatte die auffällige und unsichere Fahrweise des vorausfahrenden 43-Jährigen bemerkt, der kurz darauf mit seinem PKW vor einer Grundstückseinfahrt anhielt. Dort sprach sie den 43-Jährigen an und gab sich als Polizeibeamtin zu erkennen. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung der Polizei stellte neben der erheblichen Alkoholisierung des 43-jährigen Fahrers dann noch eine leere Weinflasche in dessen Auto fest. Gegen der Fahrer ist Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust