POL-LWL: Videowagenbesatzung zog Raser auf der B 321 aus dem Verkehr

Ruthenbeck/ Stolpe (ots) -



Eine Videowagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe hat am späten Montagabend auf der B 321 bei Ruthenbeck einen PKW mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 161 km/h festgestellt. In Spitzen war der betreffende Skoda sogar über 180 km/h schnell. Zulässig waren dort maximal 100 km/h. Die Polizei zog den 29-jährigen Fahrer daraufhin aus dem Verkehr und kontrollierte ihn. Abzüglich aller Toleranzen muss der 29-jährige deutsche Fahrer, der aus der Region stammt, nun mit einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkten und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell