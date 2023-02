POL-GÜ: Angemeldete Versammlungen in Teterow am 07.02.2023

Teterow (ots) -



Am 07.02.2023 fanden in Teterow zwei angemeldete Versammlungen in der Nähe zu einer Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge statt. Die vom AfD-Kreisverband Rostock angemeldete Versammlung richtete sich gegen eine Nutzungsänderung der Schule Teterow-Nord. Die angemeldete Versammlung aus der linken Szene sprach sich für eine Solidarität mit allen Flüchtlingen aus. An beiden Versammlungen nahmen jeweils circa 50-60 Personen teil.

Die Versammlungen verliefen störungsfrei und wurden von der Polizei begleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller, Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell