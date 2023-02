POL-HRO: Love-Scamming: Mann fällt auf Betrüger rein

Rostock (ots) -



Ein zunächst harmloser Chat endete für einen 57-Jährigen mit hohen Geldforderungen. Sogenannte Love-Scammer hatten sich das Vertrauen des Mannes erschlichen und ihn um mehrere tausend Euro betrogen.



Der Rostocker hatte eine Frau über die sozialen Netzwerke kennengelernt. Schnell hatte die angebliche Amerikanerin ein vertrauliches Verhältnis zu dem Mann aufgebaut. Sie gab an, dass sie bei der US Army sei und sich derzeit in einem Auslandseinsatz befindet.



Die Frau bat mehrmals um Geld, da sie momentan nicht an ihr Konto kommt. Unter anderen sollte der Rostocker auch Geld überweisen, um ein angebliches Erbe auszulösen. Der Mann zahlte immer häufiger Geld auf unterschiedliche Konten ein. Als die Forderungen dreister wurden und sich vermeintliche Rechtsanwälte mit dem 57-Jährigen in Verbindung setzten, wird er misstrauisch und erstattete Strafanzeige.



In diesem Zusammenhang rät die Rostocker Polizei zur Vorsicht!



Überweisen Sie niemals Geld an Personen, die Sie nur über das Internet kennen.



Geben Sie den Namen Ihrer Internetbekanntschaft mit dem Zusatz "Scammer" in eine Suchmaschine ein. Hier kann sich in vielen Fällen der Betrugsverdacht bestätigen.



Speichern Sie alle E-Mails sowie Chat-Texte und informieren umgehend die Polizei.



Weitere Tipps hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell