POL-NB: Verkehrskontrolle endet mit Strafanzeige

Demmin (ots) -



Am 06.02.2023 gegen 15:45 Uhr beabsichtigten Beamte des Polizeihauptreviers Demmin im Stadtgebiet eine Verkehrskontrolle bei einem Fahrzeugführer eines Mopeds durchzuführen. Dieser fuhr mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Loitzer Straße in Richtung Meyenkrebsbrücke.

Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass an dem Moped kein Kennzeichen/Versicherungskennzeichen erkennbar war.



Auf der Strecke von Demmin über Waldberg in Richtung Randow kam der Fahrzeugführer diversen Aufforderungen, das Moped anzuhalten, nicht nach. Stattdessen beschleunigte er sein Fahrzeug und gefährdete sich und weitere Verkehrsteilnehmer durch riskante Überholmanöver.

Zwischen Randow und Rustow gelang es den Beamten letztlich den Fahrzeugführer auf einer Ackerfläche zu stellen.

Es stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug unkenntlich gemacht wurde. Zudem wurden an dem Moped Veränderungen vorgenommen. Aufgrund dieser Veränderungen war die vorhandene Fahrerlaubnisklasse des Fahrers nicht ausreichend.



Gegen den 16- jährigen deutschen Staatsangehörigen ermittelt nun die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin u.a. wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell