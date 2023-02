POL-HRO: Mann tot aus der Warnow geborgen

Rostock (ots) -



Nachdem am gestrigen Nachmittag (06.02.2023) ein Mann tot aus der Warnow geborgen worden war, hat die Polizei die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Der 54-Jährige war zuvor als vermisst gemeldet worden.



Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor. Eine Obduktion zur eindeutigen Klärung der Todesursache wurde beantragt.



