POL-LWL: 4 beteiligte Fahrzeuge und zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Ludwigslust

Insgesamt 4 PKW waren am Dienstagmorgen in Ludwigslust an einem Verkehrsunfall beteiligt, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 37-jährige Fahrer eines PKW Honda an zwei parkenden Autos vorbeifahren und dabei mit einem entgegenkommenden PKW zusammengestoßen sein. Der Honda prallte in weiterer Folge gegen ein parkendes Auto, wobei auch ein weiterer parkender PKW in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im Ergebnis wurde der 37-jährige Honda-Fahrer schwer verletzt. Die 48-jährige Fahrerin des entgegenkommenden PKW erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An zwei der vier Unfallfahrzeuge entstand Totalschaden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wurde vor Ort zunächst auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Techentiner Straße zeitweilig voll gesperrt werden.



