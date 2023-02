POL-SN: Polizei fahndet nach Trickdieben

Schwerin (ots) -



Nachdem im September einem 15-jährigen Mädchen die Geldbörse aus ihrer Schultasche entwendet wurde, veröffentlicht die Polizei nun Fotos von den Tätern und bittet um Hinweise. Die Bilder können unter folgenden Link angesehen werden: https://fcld.ly/23-01_fahndung



Die Schülerin war nachmittags auf dem Weg nach Hause, als sie von den beiden Personen in ein Gespräch verwickelt wurde. Beim Verlassen der Straßenbahnlinie 2 bemerkte die 15-Jährige dann den Verlust ihrer Geldbörse und das darin befindliche Geld. Die beiden Täter hatten bereits vor ihr die Straßenbahn aus Richtung Innenstadt in Richtung Lankow verlassen.



Mithilfe der Veröffentlichung der Bilder erhofft sich die Polizei Hinweise auf die Identität der abgebildeten Personen. Wer die Täter erkennt oder Hinweise zu deren Aufenthaltsorten geben kann, wird gebeten sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in einer Polizeidienststelle zu melden.



Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



