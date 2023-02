POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots) -



Am 06.02.2023 gegen 20:35 Uhr teilte die integrierte Leitstelle des

Landkreises Vorpommern-Rügen mit, dass es zur Auslösung einer

Brandmelderanlage in einem Mehrfamilienhaus in der

Jakob-Kaiser-Straße in Stralsund gekommen ist.

In der ersten Etage des Mehrfamilienhauses mit insgesamt 10 Wohnungen

war es zum Brandausbruch gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war eine

Couch in einem Wohnzimmer der Wohnung in Brand geraten. Die Kameraden

der Berufsfeuerwehr Stralsund konnten den Brand zeitnah löschen, so

dass sich das Feuer auf die besagte Wohnung beschränkte. Gegenwärtig

wird davon ausgegangen, dass der Brand auf Grund eines technischen

Defekts eines Ladekabels ausbrach. Durch den Brand wurde niemand

verletzt. Die deutschen Wohnungsmieter befanden sich zum Zeitpunkt

des Brandes nicht in ihrer Wohnung, welche aktuell nicht mehr

bewohnbar ist. Sie kommen bei Verwandten unter. Der Gesamtschaden

wird auf ca. 50.000,-Euro geschätzt. Andere Wohnungsmieter des

Hausaufganges mussten nicht evakuiert werden.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort.

Ein Straftatverdacht ist gegenwärtig nicht gegeben.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell