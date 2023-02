POL-HRO: Wohnungsbrand in Güstrow mit einem Verletzten

Rostock (ots) -



Am 06.02.2023 kam es zum Brand einer Wohnung in der Gliner Str. 8 in Güstrow. Aufgrund einer nichtbeaufsichtigten Kerze breitete sich das Feuer in der Wohnung aus. Bei dem Versuch, den Brand zu löschen erlitt der Wohnungsmieter Verbrennungen im Gesicht und eine Rauchgasverletzung, welche im Klinikum Güstrow behandelt wurden. Zwei in der Wohnung befindliche Katzen verendeten im Feuer. Insgesamt wurden 12 Mieter des Hauses evakuiert. Zum Einsatz kamen die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Güstrow, der Rettungsdienst und die Polizei. Drei Wohnungen sind durch Feuer und Löscharbeiten derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf 120.000 EUR geschätzt.



Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell